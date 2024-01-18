Президент ЦСКА Ватутин рассказал о будущем Курбанова в клубе после инцидента с кокаином

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как руководство армейского клуба будет решать вопрос с экс-капитаном команды Никитой Курбановым, который был дисквалифицирован из-за употребления кокаина.

«Полагаю, что январь даст ответ на этот вопрос. Это беспрецедентный случай, и потому вопрос о будущем Никиты в ЦСКА мы обсудим внутри клуба, проконсультируемся со спонсорами и владельцами клуба и решим не позднее конца этого месяца. Постараемся не затягивать», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Напомним, 27 октября Курбанов приостановил профессиональную карьеру. ЦСКА и Никита отказались комментировать данную ситуацию.