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Тренер ЦСКА Райкович назвал лучшую атлетичную команду Единой лиги ВТБ

Тренер ЦСКА Райкович назвал лучшую атлетичную команду Единой лиги ВТБ
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович рассказал, что баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань» выделяются своими физическими данными в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Они (игроки “Локомотива-Кубань”) показывают очень атлетичный баскетбол. С точки зрения антропометрии, физической составляющей они сейчас лучшие в лиге. Их команда состоит из сильных и высоких игроков, которые хороши на подборах. Их сложно победить, особенно на домашней площадке.

В этом сезоне многие команды показывают хороший баскетбол, не только фавориты. «Енисей», «Самара», «Уралмаш», «Парма» — все играют интересно», – приводит слова Райковича «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 18 матчах при трёх поражениях в регулярном чемпионате турнира. Домашний для ЦСКА матч с «Руной» состоится сегодня, 18 января, начало в 20:00 мск.

Напомним, сегодня экс-капитан ЦСКА Никита Курбанов получил дисквалификацию в связи с употреблением кокаина. «Чемпионат» собрал для вас все новости и комментарии людей из мира баскетбола.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 января 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Руна
Москва
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П1
X
П2
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