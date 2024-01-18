Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ подтвердила, что отстранённый Курбанов сможет сыграть уже с 20 января

Единая лига ВТБ подтвердила, что отстранённый Курбанов сможет сыграть уже с 20 января
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ отреагировала на новость о дисквалификации форварда московского ЦСКА Никиты Курбанова на три месяца из-за нахождения в его крови кокаина.

«Сегодня, 18 января, РУСАДА опубликовало информацию о трёхмесячной дисквалификации форварда ЦСКА Никиты Курбанова за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил.

Руководствуясь нормативными документами, Лига ВТБ применяет к спортсмену Никите Курбанову санкцию в виде дисквалификации сроком на три месяца с зачётом отбытого временного отстранения с 20.10.2023.

В период временного отстранения игрок ЦСКА Никита Курбанов не принимал участия в матчах чемпионата Единой лиги ВТБ. Срок дисквалификации с учётом временного отстранения истекает 19 января. Начиная с 20-го января Курбанов может принимать участие в матчах чемпионата Единой лиги», — сообщается на сайте турнира.

Материалы по теме
Президент ЦСКА Ватутин рассказал о будущем Курбанова в клубе после инцидента с кокаином
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android