Отец Дончича назначен спортивным директором Федерации баскетбола Словении

Саша Дончич, отец разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича, назначен спортивным директором Федерации баскетбола Словении. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сообщается, что Саша Дончич будет выступать связующим звеном между руководством Федерации баскетбола Словении и национальной сборной. Кроме того, в его обязанности входит наблюдение за словенской лигой, а также за словенскими игроками, выступающими в США и Европе.

Ранее Саша Дончич работал экспертом-комментатором на телевидении.

В июле 2023 года Радослав Нестерович, ранее занимавший аналогичный пост в Федерации баскетбола Словении неожиданно для многих объявил об уходе с должности. Спустя шесть месяцев Саша Дончич займёт вакантное место.