Источник: Расселл Уэстбрук был искренне счастлив с момента перехода в «Клипперс»

Агент форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в Китае поделилась откровениями о положении дел его партнёра по команде разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Честно говоря, когда я только начинала работать репортёром, мне не особенно нравился Уэстбрук. Он постоянно был довольно недружелюбно настроен к средствам массовой информации. Но потом мне рассказали, что Уэстбрук стал таким, потому что изначально был очень вежлив и открыт с журналистами, но почувствовал себя преданным, когда они начали писать о нём ложь и потерял все свое доверие к СМИ, что повлияло на его отношение к ним.

Однако с момента прихода в «Клипперс» Уэстбрук был искренне счастлив, всегда в отличном настроении и всегда приходит на тренировку раньше всех, приходя как минимум за три часа до игры, даже раньше персонала. Этот пример говорит о его трудовой этике», — написала агент Леонарда на своей странице в социальной сети.