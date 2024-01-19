Морант, выбывший до конца сезона, опережает Букера в голосовании на Матч всех звёзд

В НБА идёт голосование среди болельщиков с целью сформировать стартовый состав команд на Матч всех звёзд. Основываясь на последних опубликованных данных, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант опережает по количеству голосов защитника «Финикс Санз» Девина Букера.

На данный момент Морант получил 504 тыс. голсоов, а Букер 441 тыс.

Джа не принимал участия в первых 25 играх «Мемфиса» в нынешнем сезоне, так как отбывал дисквалификация из-за инцидента с демонстрацией огнестрельного оружия на трансляции в социальной сети. Разыгрывающий сыграл в девяти матчах и получил травму плеча, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.

Букер в нынешнем сезоне в среднем набирает 26,2 очков, 4,8 подборов и 7,8 ассистов.