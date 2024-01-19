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Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо — лидеры голосования на участие в Матче всех звёзд

НБА опубликовала самые последние результаты голосования фанатов на Матч всех звёзд. Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо имеют больше всех голосов.

Западная конференция

Игроки передней линии:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

Игроки задней линии:

1. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Восточная конференция

Игроки передней линии:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Игроки задней линии:

1. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).

2. Трей Янг («Атланта Хоукс»).

3. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

Голосование завершится в субботу, 20 января.

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Предматчевая подготовка Леброна Джеймса