Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо — лидеры голосования на участие в Матче всех звёзд

НБА опубликовала самые последние результаты голосования фанатов на Матч всех звёзд. Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо имеют больше всех голосов.
Западная конференция
Игроки передней линии:
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
Игроки задней линии:
1. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
Восточная конференция
Игроки передней линии:
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
Игроки задней линии:
1. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
2. Трей Янг («Атланта Хоукс»).
3. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).
Голосование завершится в субботу, 20 января.
Предматчевая подготовка Леброна Джеймса