Шакил О'Нил намекнул на договорной результат финала Западной конференции НБА в 2002 году

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне ведущий Шакил О'Нил поделился на своей странице в социальной сети архивным видео, на котором его бывший партнёр по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассуждает на тему сфальсифицированного результата финальной серии Западной конференции в 2002 году.

В финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2001/2002 «Лейкерс» в семи матчах переиграли «Сакраменто Кингз». Многие поклонники баскетбола тогда заподозрили вмешательство третьих сил в исход противостояния. Седьмой матч встречи обслуживал арбитр Тим Донахи, который позднее получил уголовный срок из-за причастности к ставкам.

«Тим Донахи определённо поставил на нашу победу деньги. Это факт. Можно ли с этой точки зрения говорить, что игра была нечестной? Да. Но поскольку ”Кингз" не реализовали 20 с чем-то штрафных бросков в седьмом матче, если вы не проверили их банковские счета после игры, я не знаю, что тут ещё можно добавить», — сказал Брайант.