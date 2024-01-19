Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил намекнул на договорной результат финала Западной конференции НБА в 2002 году

Шакил О'Нил намекнул на договорной результат финала Западной конференции НБА в 2002 году
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне ведущий Шакил О'Нил поделился на своей странице в социальной сети архивным видео, на котором его бывший партнёр по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассуждает на тему сфальсифицированного результата финальной серии Западной конференции в 2002 году.

В финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2001/2002 «Лейкерс» в семи матчах переиграли «Сакраменто Кингз». Многие поклонники баскетбола тогда заподозрили вмешательство третьих сил в исход противостояния. Седьмой матч встречи обслуживал арбитр Тим Донахи, который позднее получил уголовный срок из-за причастности к ставкам.

«Тим Донахи определённо поставил на нашу победу деньги. Это факт. Можно ли с этой точки зрения говорить, что игра была нечестной? Да. Но поскольку ”Кингз" не реализовали 20 с чем-то штрафных бросков в седьмом матче, если вы не проверили их банковские счета после игры, я не знаю, что тут ещё можно добавить», — сказал Брайант.

Материалы по теме
Шакил О'Нил призвал Пола Джорджа быть увереннее в борьбе за чемпионский титул
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android