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Ховард заявил, что «Орландо» должен вывести из обращения его номер, а не Шакила О'Нила

Ховард заявил, что «Орландо» должен вывести из обращения его номер, а не Шакила О'Нила
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуайт Ховард высказался о том, что Шакил О'Нил стал первым игроком «Орландо Мэджик», чей номер выведен из обращения в команде.

«Пусть это будет сказано не в обиду Шаку, но, учитывая, что мы сделали для «Орландо Мэджик», его майка не должна висеть под потолком арены, а моя должна быть там. Моя и, по крайней мере, Трэйси Макгрэди и Анферни Хардуэя», — сказал Ховард в подкасте All Stars.

Во времена выступлений О'Нила и Ховарда «Мэджик» добивались лучшего результата в своей истории — команда дважды добиралась до финала Национальной баскетбольной ассоциации. В 1995 году клуб, ведомый Шакилом О'Нилом, уступил в финальной серии «Хьюстон Рокетс», а в 2009 году Дуайт Ховард также вывел команду в финал сезона, где «Орландо» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

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