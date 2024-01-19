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Кендрик Перкинс назвал пять команд НБА, сильнее всего нуждающихся в изменениях

Кендрик Перкинс назвал пять команд НБА, сильнее всего нуждающихся в изменениях
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс назвал клубы, которым сильнее всего требуются какие-либо изменения в составе или тренерском штабе. Список, составленный Перкинсом, приводит ESPN US.

На первое место среди команд, нуждающихся в изменениях, Перкинс поставил «Голден Стэйт Уорриорз».

Полностью список выглядит следующим образом:

1. «Голден Стэйт Уорриорз».
2. «Оклахома-Сити Тандер».
3. «Лос-Анджелес Лейкерс».
4. «Атланта Хоукс».
5. «Милуоки Бакс».

Напомним, действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Денвер Наггетс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Майами Хит».

Ранее Перкинс высказался о составе «Голден Стэйт Уорриорз».

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