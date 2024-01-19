Кендрик Перкинс назвал пять команд НБА, сильнее всего нуждающихся в изменениях

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс назвал клубы, которым сильнее всего требуются какие-либо изменения в составе или тренерском штабе. Список, составленный Перкинсом, приводит ESPN US.
На первое место среди команд, нуждающихся в изменениях, Перкинс поставил «Голден Стэйт Уорриорз».
Полностью список выглядит следующим образом:
1. «Голден Стэйт Уорриорз».
2. «Оклахома-Сити Тандер».
3. «Лос-Анджелес Лейкерс».
4. «Атланта Хоукс».
5. «Милуоки Бакс».
Напомним, действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Денвер Наггетс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Майами Хит».
Ранее Перкинс высказался о составе «Голден Стэйт Уорриорз».