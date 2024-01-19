Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Член Зала славы Томас — о фанатах «Чикаго»: одна из самых ужасных вещей, что я видел

Член Зала славы Томас — о фанатах «Чикаго»: одна из самых ужасных вещей, что я видел
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Детройт Пистонс» Айзейя Томас критически высказался о церемонии включения в Зал славы «Чикаго Буллз».

Напомним, фанаты команды освистали включение бывшего генерального менеджера Джерри Крауза в Зал славы. Такое поведение довело до слёз вдову Крауза Тельму, которая тоже присутствовала на церемонии.

«Я подумал, что это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видел на подобных церемониях. Это ранило меня до глубины души, потому что я знаю, каким Джерри Крауз был для меня и моей семьи и как он к нам относился. Я позвонил миссис Крауз. Я узнал её номер и позвонил ей. Я сказал ей, что остальная часть поклонников НБА относится к вашему мужу иначе, чем те фанаты, которые освистывали его имя на арене», — сказал Томас в эфире SiriusXM NBA Radio.

Материалы по теме
Эксперт обвинил Майкла Джордана в плохом поведении фанатов «Чикаго» на открытии Зала славы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android