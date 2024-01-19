Бывший генменеджер «Голден Стэйт» рассказал о попытках «Бостона» заполучить Карри

Телевизионный эксперт Боб Майерс рассказал, что во время работы на посту генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» руководство «Бостон Селтикс» неоднократно предпринимало попытки обменять разыгрывающего Стефена Карри.

«Я никогда не расстраивался, когда кто-то делал запрос по Стефену Карри. Работа генерального менеджера — готовить сделки. Да, такова работа на этом посту. Но Дэнни Эйндж (бывший генменеджер «Бостон Селтикс». – Прим. «Чемпионата») был тем, кто всегда спрашивал о нём.

Позднее мы уже просто шутили. Как я уже говорил, у нас действительно хорошие отношения. Вы должны понимать, что тогда все знали, что обмена Карри не произойдёт, так что это был своего рода хороший повод посмеяться», — сказал Майерс в подкасте The Woj Pod.

Встреча Стефена Карри и Монты Эллиса перед матчем «Голден Стэйт»: