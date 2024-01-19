Чарльз Баркли оценил недавний громкий обмен в НБА

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли прокомментировал недавний обмен тяжёлого форварда Паскаля Сиакама, который перешёл из «Торонто Рэпторс» в «Индиану Пэйсерс».

«Он (Сиакам) был вторым лучшим игроком, когда они выиграли чемпионат [с «Торонто Рэпторс»]. Посмотрите на цифры. Это не просто выгодная сделка для «Пэйсерс», это отличная сделка. Мне нравится то, что они делают в Индиане. Они говрят: «Эй, знаешь, что? Давай попробуем».

Вы должны боятся только «Бостон Селтикс». Вам не должны быть страшны «Милуоки Бакс».

Если у вас появляется шанс заполучить игрока калибра Матча всех звёзд НБА, то такое случается крайне редко. Его показатели будут только улучшаться, потому что он играет с лучшими игроками», – сказал Баркли в эфире телеканала TNT.