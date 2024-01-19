Паскаль Сиакам трогательно попрощался с «Торонто» после обмена в «Индиану»

Тяжёлый форвард Паскаль Сиакам оставил трогательное послание бывшему клубу «Торонто Рэпторс» после того, как игрока обменяли в «Индиану Пэйсерс».

«Торонто — это всё, что я знал — и всё, что я хотел знать. Я никогда не просил обмена из команды. Возможно, это звучит наивно, но я чувствовал, что могу быть одним из тех парней, которые проведут всю карьеру в одной команде. Таков мой менталитет, даже несмотря на слухи.

Я думал: «Я помог «Рэпторс» выиграть первый титул в истории НБА. Так что в конечном итоге я помогу им выиграть второй». Я всегда принимал это как данность, понимаешь? Я очень гордился тем, что являюсь тем парнем, который соединяет здесь прошлое и будущее. Но я также понимаю, что это бизнес… и это их право решать, когда пришло время заканчивать эпоху.

Однако всё это не меняет того, что «Торонто» значил для меня и что он будет продолжать значить. Это главное, что я хотел сказать всем: это мой дом», – приводит слова Сиакама The Players' Tribune.