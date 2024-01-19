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Легенда «Лейкерс» объяснил, почему клуб стал лучше играть в НБА

Легенда «Лейкерс» объяснил, почему клуб стал лучше играть в НБА
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Известный в прошлом баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», а ныне эксперт Джеймс Уорти поделился мнением об улучшении последних результатов «озёрников» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Вы начинаете видеть то, что мы искали. Они начали играть в защите, даже несмотря на то, что они медленно запрягают. Энтони Дэвис возглавляет оборону, а Вандербилт помогает ему в этом.

Этот новый стартовый состав… доказал, что с ним можно работать. Мне нравится то, что я сейчас вижу. Также мне нравится отношение баскетболистов», – сказал Джеймс Уорти в эфире программы Spectrum Sportsnet.

Отметим, что в последнем матче «Лейкерс» обыграли «Даллас Маверикс» со счётом 127:110. Эта победа стала четвёртой за последние шесть игр. На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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