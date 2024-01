Чемпион мира объяснил различия в подготовке игроков в США и Европе

Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер объяснил разницу в системе подготовки баскетболистов в США и Европе.

«Мы не использовали пик-энд-роллы лет до 15, наверное. Мы совершенно по-другому действуем на тренировках, если сравнивать с США. Просто выросли в такой среде. У нас всё было так: «отдай-получи», «откройся», «пас-пас». У нас была структура. Только основы: чтение игры, видение площадки, открывания, передачи. Помню, у нас была такая игра: если команда делает 10 передач подряд, получает очко. Даже не думаешь о том, чтобы попасть в кольцо. Просто ты можешь двигаться, пасовать, открываться лучше, чем другая команда. Именно так мы и росли. Это можно заметить, если немного понаблюдать за игрой европейцев», – сказал Вагнер в подкасте Джей Джей Редика The Old Man and The Three.

Отметим, что в прошлом году Вагнер в составе сборной Германии по баскетболу выиграл чемпионат мира – 2023. В финале немцы обыграли Сербию со счётом 83:77. При этом Франц стал самым ценным игроком финального матча.