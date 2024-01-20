Д'Анджело Расселл назвал игрока НБА, который повлиял на него в юном возрасте

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл признался, что, будучи школьном, он любил наблюдать за игрой двухкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэджона Рондо, который последний раз появлялся на площадке лиги в сезоне-2021/2022.

«Я вырос на матчах Рондо, наблюдал за ним. Я общался с теми людьми, с которыми он сам вырос и благодаря которым он стал тем, кем являлся теперь. У нас был один и тот же тренер, Даг Бибби (школьный тренер Рэджона Рондо. — Прим. «Чемпионата»), который имел одинаковый подход к нам, вселял уверенность, когда мы были молоды», — приводит слова Расселла Lakers Nation.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 15,7 очка, 6,1 результативные передачи и 2,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 40,1. На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в Западной конференции (21-21).

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