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Остин Риверс назвал лучшего игрока задней линии в НБА

Остин Риверс назвал лучшего игрока задней линии в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Остин Риверс объяснил, почему атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс является лучшим игроком задней линии во всей лиге.

«Когда он (Эдвардс) говорил о том, что никто не сможет обороняться против него, он имеет в виду именно это. У него непоколебимая уверенность, этому нельзя научить. Есть звёзды, а есть звёзды, у которых есть аура, и он просто излучает её. У него позитив, его игрокам нравится с ним играть, он контролирует раздевалку. Этот парень требует уважения… В свои лучшие вечера и то, как он играет сейчас, он лучший защитник в НБА», – сказал Остин Риверс в эфире ESPN.

Напомним, на данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами при 11 поражениях.

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