Кто являлся лучшим центровым НБА 2010-х?

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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 20 января, мы продолжаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим центровым той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.

Дуайт Ховард: лучший оборонительный игрок лиги 2010 и 2011 года, пять участий на Матче всех звёзд, пять попаданий в символические пятёрки по итогам сезона.

Демаркус Казинс: четыре участия на Матче всех звёзд, два попадания в символические пятёрки по итогам сезона.

Марк Газоль: чемпион НБА 2019 года, лучший оборонительный игрок лиги 2013 года, три участия на Матче всех звёзд, два попадания в символические пятёрки по итогам сезона.

Пау Газоль: чемпион НБА 2010 года, четыре участия на Матче всех звёзд, три попадания в символические пятёрки по итогам сезона.

Эл Хорфорд: пять участий на Матче всех звёзд, одно попадание в символические пятёрки по итогам сезона.