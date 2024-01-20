Кто являлся лучшим центровым НБА 2010-х?

Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 20 января, мы продолжаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим центровым той декады?
Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.
Дуайт Ховард: лучший оборонительный игрок лиги 2010 и 2011 года, пять участий на Матче всех звёзд, пять попаданий в символические пятёрки по итогам сезона.
Демаркус Казинс: четыре участия на Матче всех звёзд, два попадания в символические пятёрки по итогам сезона.
Марк Газоль: чемпион НБА 2019 года, лучший оборонительный игрок лиги 2013 года, три участия на Матче всех звёзд, два попадания в символические пятёрки по итогам сезона.
Пау Газоль: чемпион НБА 2010 года, четыре участия на Матче всех звёзд, три попадания в символические пятёрки по итогам сезона.
Эл Хорфорд: пять участий на Матче всех звёзд, одно попадание в символические пятёрки по итогам сезона.