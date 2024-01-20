Рэпер Дрейк выразил публичную поддержку президенту «Торонто» Уджири

Известный канадский певец и продюсер Обри Дрейк Грэм обратился к президенту «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири. Музыкант выразил поддержку руководителю своего любимого баскетбольного клуба.

«Мы верим в Уджири», – написал Дрейк в своих социальных сетях.

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» в своём последнем матче регулярного чемпионата НБА, который состоялся 19 января, потерпели поражение «Чикаго Буллз» со счётом 110:116. Эта неудача стала для канадского клуба уже шестой за семь последних матчей. Сейчас подопечные Дарко Раяковича занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.