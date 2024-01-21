Кармело Энтони подшутил над президентом «Майами» Пэтом Райли

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони подшутил над президентом «Майами Хит» Пэтом Райли на фоне новости о том, что бывший атакующий защитник команды Дуэйн Уэйд получит статую возле арены в знак уважения к его вкладу в клубе из Флориды.

«Приветствую Пэта (Райли) и Майами. Потому что вы, ребята, навсегда отказались от футболок всех остальных. Майкл Джордан (смеётся)! Вы понимаете, о чём я говорю? Я удивлён, что у Майкла Джордана нет статуи в Майами», — сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

Напомним, Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА. Баскетболист входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах. Помимо «Майами», Дуэйн также играл за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». В данный момент прославленному игроку 41 год.