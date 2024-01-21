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Шей Гилджес-Александер повторил рекорд легендарных игроков НБА

Шей Гилджес-Александер повторил рекорд легендарных игроков НБА
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал восьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорялась определённая статистическая линейка.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» канадский баскетболист набрал 33 очка и помог «молниям» обыграть «волков» со счётом 102:97. Но, что самое главное, Гилджес-Александер набрал более 30 очков в 30 играх первой половины сезона. Тем самым разыгрывающий «Оклахомы» присоединился к Уилту Чемберлену (пять раз), Майклу Джордану (два раза), Кариму Абдул-Джаббару, Нейту Арчибальду, Рику Бэрри, Элджину Бэйлору и Луке Дончичу в списке баскетболистов, которым покорялось данное достижение.

На данный момент «Оклахома» с Гилджес-Александером во главе занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь «Миннесоте Тимбервулвз».

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