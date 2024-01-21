Гилберт Аренас считает, что Бронни Джеймс не играет в полную силу

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался насчёт игры Бронни Джеймса, который является сыном лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии

«Бронни… он настоящий Холидэй, просто более спортивный. Если он включит своего внутреннего тигра, конечно. Но он просто играет правильно. Мы не знаем, кто он на самом деле. У него двигатель Bugatti, но он хочет ездить на максимальной скорости. Ему не нужен штраф», – сказал Гилберт Аренас в своём подкасте.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.