Дуайт Ховард сравнил Коби Брайанта и Леброна Джеймса с супергероями

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард сравнил легендарных игроков лиги Коби Брайанта и Леброна Джеймса с супергероями.

«Что касается индивидуального таланта, мало кто вообще обладает таким мастерством, как Коби Брайант. Я смотрел на него так, словно он был супергероем, вроде Бэтмена. Так я оценивал Коби Брайанта.

Ну, просто посмотрите на Бэтмена, он был миллиардером. Все эти его гаджеты, очень умные, очень красноречивые, и каждый человек, с которым Бэтмену приходилось сталкиваться, он изучал их, прежде чем на самом деле взяться за дело, и это отчасти похоже на то, каким был Коби.

И потом, у вас есть чистые таланты, такие как Леброн, который выше Мэджика Джонсона. Он намного более атлетичен, он передаёт мяч как сумасшедший, он всё ещё играет… Я вижу Леброна похожим на Тора… Тор – бог. Он делает один и тот же данк в течение 90 лет… Для меня он похож на Тора или Таноса», – сказал Ховард в подкасте All-Stars Podcast на YouTube.