Шакил О'Нил рассказал, как Дуэйн Уэйд повлиял на его жизнь

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и ведущий Шакил О'Нил рассказал, какое влияние на него оказал знаменитый разыгрывающий Дуэйн Уэйд.

«Дуэйн, парень, я ни за что не сидел бы сейчас здесь без тебя. Потому что раньше я считал тебя сумасшедшим за то, как много ты мечтал. Но ты вовсе не был сумасшедшим. Ты показал мне, как мечтать, и я ценю это, чувак. Все, чем я сейчас занимаюсь, телевидение, бизнес и все эти возможности, потому что я наблюдал за тобой, брат. Ты все понял гораздо раньше меня», — приводит слова О'Нила The Sports Rush.

Шакил О'Нил — 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетбола. О'Нил трижды признавался MVP финальных серий, а также один раз — в регулярных сезонах. Шакил успел поиграть в шести разных командах.