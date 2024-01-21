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«Сегодня подобных игроков осталось не так много». Удока — о Шенгюне

«Сегодня подобных игроков осталось не так много». Удока — о Шенгюне
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высоко оценил игру одного из лидеров своей команды Апперена Шенгюна.

«Универсальность и IQ Алперена уникальны. Сегодня подобных игроков осталось не так много. Мы можем использовать его навыки в разных ролях и ситуациях. Точно так же, как Йокич и Эмбиид. Его успех в матче с лучшими игроками лиги еще больше повышает его уверенность в себе», — приводит слова Удоки ESPN.

Напомним, «Хьюстон» в последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту Джаз» со счётом 127:126 ОТ. 21-летний Шенгюн набрал 37 очков и сделал 14 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

Ранее Шенгюн поделился мнением о пути к Национальной баскетбольной ассоциации и рассказал, чего он на самом деле хочет добиться в лиге.

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