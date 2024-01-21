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Пирс намекнул, что Хаслем не заслужил того, чтобы «Майами» вывели его номер из обращения

Пирс намекнул, что Хаслем не заслужил того, чтобы «Майами» вывели его номер из обращения
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс намекнул Юдонису Хаслему о том, что он не заслуживал того, чтобы его номер выводили из обращения в «Майами Хит».

«Это подарок, бро. Просто хотел сказать», — написал Пирс в социальных сетях.

Напомним, в конце июля 2023 года 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.

Отметим, что, помимо Юдониса Хаслема, «Майами Хит» вывел из обращения следующие номера: 1-й (Крис Бош), 3-й (Дуэйн Уэйд), 10-й (Тим Хардуэй), 23-й (Майкл Джордан), 32-й (Шакил О'Нил) и 33-й (Алонзо Моурнинг). Хаслем провёл в составе клуба из Флориды 20 сезонов.

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