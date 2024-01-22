Дюрант предположил, почему его не рассматривают в качестве кандидата на GOAT

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант объяснил, почему его имени нет в списке кандидатов на звание величайшего баскетболиста в лиге.

«Потому что я перешёл в «Уорриорз». Но почему я не должен этого делать? Это вопрос, который вы должны задать. Почему нет? Что я сделал не так?» — приводит слова Дюранта аккаунт NBA Central в социальных сетях.

Напомним, Дюрант присоединился к «Голден Стэйт» в 2016 году. В 2019-м Кевин покинул команду из Сан-Франциско, отправившись в «Бруклин Нетс». В феврале 2023 года Кевин был обменян из «Бруклина» в «Финикс Санз». Вместе с «Уорриорз» Дюрант дважды становился чемпионом НБА (2017 и 2018).

В данный момент «Финикс Санз» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Команда одержала 24 победы и потерпела 18 поражений.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: