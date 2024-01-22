Хаслем заявил, что готов устроить драку с Пирсом и Гарнеттом

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем жёстко высказался по поводу отношений с экс-игроками «Бостон Селтикс» Полом Пирсом и Кевином Гарнеттом.

«В мою эпоху мы ненавидели тех, против кого выступали. Соперничество и всё такое. И по сей день, знаете, что я чувствую, когда мы играем с «Селтикс»? Я терпеть не могу этих ублюдков. Мне нравятся Тейтум и Браун, но старые ублюдки, такие как Кевин Гарнетт и Пол Пирс, пошли вы все к чертям собачьим.

Если я вижу вас в продуктовом магазине, то мне будет наплевать, около какого отдела вы будете стоять, даже если это будет проход рядом с чёртовым сырным соусом. Увижу вас — и сразу зарублюсь», — приводит слова Хаслема Fadeaway World.