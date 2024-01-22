Уэстбрук рассказал своему сыну, что самое главное во время игры

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал, что считает самым важным в спортивных играх.

«Я всегда говорю своему сыну, когда он играет в футбол, что самая важная часть игры — это получение удовольствия. Вы можете соревноваться, промахиваться/делать броски, всё это будет приходить и уходить, победа, поражение или ничья. Но радость, которую эта игра приносит не только мне, но и людям на арене, детям, которые пришли посмотреть игру… Радость, энергия — это самое важное», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.

Ранее агент форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в Китае поделилась откровениями о положении дел его партнёра по команде разыгрывающего Расселла Уэстбрука.