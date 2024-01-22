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Кириленко: в НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги

Кириленко: в НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) с Евролигой.

«Евролига — это великолепный баскетбол. Особенно для тех, кто любит баскетбол правильный. В НБА всё-таки неправильный баскетбол (улыбается), на мой взгляд. Очень индивидуально превалирующий. В Европе обилие тактики, схем. Игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу и следить за такими игроками, как Милош Теодосич», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

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За время своей карьеры Андрей Кириленко поиграл за ЦСКА в Евролиге и за три команды НБА.

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