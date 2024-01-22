Ирвинг: я играю роль очень молодого наставника Дончича

31-летний разыгрывающий команды «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о своём 24-летнем партнёре по команде Луке Дончиче.

«Я победитель, он победитель. Он большой игрок, и я большой игрок. Нам нравится играть против лучших. В таких матчах я чувствую, что у нас хорошо налажен контакт. На данном этапе его карьеры, моей карьеры, особенно если говорить обо мне и Луке, важно активизировать остальных игроков нашей команды.

Мы помогаем друг другу расти как личности, а баскетбольная составляющая — самая лёгкая. Мне нужны были менторы, когда я рос в лиге. Поэтому я чувствую, что именно эту роль играю здесь, будучи очень молодым наставником Луки и всех наших ребят», — приводит слова Ирвинга ESPN.