Сотрудникам «Спёрс» посоветовали никогда не звонить Вембаньяме после 21:30

Сотрудникам клуба «Сан-Антонио Спёрс» посоветовали никогда не звонить одному из лидеров, центровому команды Виктору Вембаньяме после 21:30. В это время он читает, а затем через час ложится спать. Об этом сообщает The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма принял участие в 36 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 19,9 очка, совершая 10,1 подбора и отдавая 2,9 результативной передачи.

В данный момент «Сан-Антонио Спёрс» находится на последней, 15-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда одержала восемь побед и потерпела 34 поражения после 42 проведённых матчей. Регулярный чемпионат прошлого сезона они завершили на той же самой позиции.