«Отвратительная игра». Тренер «Миннесоты» — о поражении в матче, где Таунс набрал 62 очка

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался по поводу поражения в матче с «Шарлотт Хорнетс» (125:128).

«Это была абсолютно отвратительная игра в защите и незрелый баскетбол», — сказал Финч после матча.

Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.

Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности и рекорд франшизы, который ранее также принадлежал ему. В апреле 2022 года Таунс в победном матче с «Сан-Антонио Спёрс» (149:139) набрал 60 очков. Третий лучший показатель «Тимбервулвз» также принадлежит Карлу-Энтони — 56.