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ЦСКА объявил о возвращении Никиты Курбанова к тренировкам с командой

ЦСКА объявил о возвращении Никиты Курбанова к тренировкам с командой
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Форвард и бывший капитан московского ЦСКА Никита Курбанов приступит к тренировкам с основным составом команды после завершения трёхмесячной дисквалификации за запрещённые вещества.

«Клубом принято решение о возвращении форварда Никиты Курбанова к тренировкам с командой. Баскетболист отбыл трёхмесячную дисквалификацию за употребление запрещённой субстанции.

Сегодня утром Курбанов прошёл обследование в московской GMS Clinic и после разрешения медиков сможет принять участие в тренировках с одноклубниками», — приводит слова Курбанова сайт ЦСКА.

Напомним, осенью прошлого года Курбанов объявил о приостановлении карьеры по личным причинам. Позднее стало известно, что в крови баскетболиста были обнаружены следы кокаина.

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