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Сергей Тараканов назвал команду, которая оставляет приятное впечатление в Единой лиге

Сергей Тараканов назвал команду, которая оставляет приятное впечатление в Единой лиге
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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Сергей Тараканов поделился мнением о нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Очень приятное впечатление оставляет «Енисей». В кои-то веки попали с иностранцами и тренером, Карпенко добавился тоже неплохо. В регулярном чемпионате много сюрпризов преподнесли, были яркие игры и индивидуальные представления. В плей-офф всегда сложнее. В Перми всегда хорошая атмосфера, грамотный тренер, который давно уже на топовом уровне работает. Будем болеть за баскетбол, мне нравится нынешний сезон в Единой лиге ВТБ. Много непредсказуемых матчей, это и выделяет хорошие чемпионаты в Европе. Также нравится новый формат лиги, который ввели», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

18 февраля в Москве состоится Матч Всех Звёзд Единой лиги ВТБ.

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