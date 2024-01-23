Чемпион Европы Моргунов отметил высокую плотность конкуренции в Единой лиге

Чемпион Европы в составе сборной России Никита Моргунов поделился мнением о нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Второй сезон подряд Единая лига ВТБ показывает очень высокую плотность конкуренции в борьбе за зону плей-офф, так и в самих сериях навылет. Есть шанс у каждой команды. Вот недавно предпоследняя команда «Нижний Новгород» обыграла «Локомотив-Кубань» с четвёртой строчки», — сказал Моргунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На данный момент практически все команды имеют шансы на попадание в плей-офф. 4 февраля завершается первый этап чемпионата. Команды, попавшие в топ-6, автоматически гарантируют себе участие в плей-офф.

Ранее «Чемпионат» запустил собственный рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ.