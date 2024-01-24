Эксперт: ходили слухи, что ветераны «Милуоки», включая Янниса, разочаровались в Гриффине

Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс поделился инсайдом о причинах увольнения Эдриана Гриффина с поста главного тренера «Милуоки Бакс».

«В течение нескольких последних недель в кругах НБА постоянно ходили слухи о том, что несколько ветеранов «Бакс», включая Янниса, потеряли веру в Эдриана Гриффина. То, что казалось разумным решением о назначении прошлой весной, так и не сработало», — написал Мэнникс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 43 матчей регулярного чемпионата. Клуб под руководством Гриффина одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.