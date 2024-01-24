Аренас утверждает, что Джордан стал величайшим задолго до того, как выиграл шесть перстней

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение о том, что легендарный Майкл Джордан заслужил звание величайшего игрока ещё до того, как выиграл свои шесть титулов.

«Когда Джордан пришёл, все увидели совершенно другого зверя. Вы увидели что-то другое. Он двигался по-другому, говорил по-другому, подходил к игре по-другому. Манера игры феноменальная. Это лучшее, что мы видели. Мне плевать на то, что он делает. Это лучший игрок, которого мы когда-либо видели.

В сезоне-1987/1988 он буквально взлетел вверх. Он стал величайшим уже в 88-м. Люди не понимают, что это действительно так. Это считается величайшим индивидуальным годом, который мог быть у каждого. Именно тогда он стал лучшим игроком в истории», — сказал Гилберт Аренас в подкасте Пола Джорджа.