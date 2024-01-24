Пол Джордж высказался по поводу включения в расширенный состав сборной США на ОИ-2024

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж дал комментарий по поводу включения в расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной США для участия в Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже.

«Это всегда большая честь — представлять США. Я думаю, что все мы дорожим этим и принимаем это, и у нас есть возможность сделать это с одними из лучших в мире. Мы никогда не можем упустить такую возможность», — приводит слова Джорджа Clutch Points.

Расширенный список сборной США: Бэм Адебайо, Джаретт Аллен, Паоло Банкеро, Десмонд Бейн, Скотти Барнс, Девин Букер, Микал Бриджес, Джейлен Браун, Джален Брансон, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Джоэл Эмбиид, ДеАарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайриз Халибёртон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Хирроу, Джру Холидей, Чет Холмгрен, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвиниг, Джарен Джексон-мл., Леброн Джеймс, Кэм Джонсон, Уолкер Кесслер, Кавай Леонард, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Крис Пол, Бобби Портис, Остин Ривз, Данкан Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Трей Янг.