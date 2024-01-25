Гарнетт: у чернокожих тренеров в НБА меньше возможностей для работы

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт после увольнения Эдриана Гриффина с поста главного тренера «Милуоки Бакс» высказал мнение о том, что чернокожим специалистам предоставляется меньше возможностей в лиге.

«Я видел, как другие тренеры проигрывали целых два года и сохраняли работу или получали повышение! Какой-то бред! Это реальные вещи. У чернокожих тренеров меньше возможностей для работы, чем у любого другого тренера! Просто говорю, что так оно и есть… просто говорю», — сказал Гарнетт на видео, опубликованном в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 44 матчей регулярного чемпионата. У команды 31 победа при 13 поражениях.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.