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«Чувствуется его отсутствие». Керр высказался о смерти Милоевича

«Чувствуется его отсутствие». Керр высказался о смерти Милоевича
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу своего ассистента Деяна Милоевича, который ушёл из жизни на прошлой неделе. Милоевич присоединился к«Уорриорз» в качестве помощника тренера перед сезоном НБА 2021/2022.

«Это совсем не нормально… ты чувствуешь его отсутствие. Учитывая, что он был частью состава «Уорриорз», выигравших чемпионат 2022 года, можно не сомневаться, что большинство игроков очень сблизились с ним», — сказал Керр в эфире Warriors on NBCS.

Напомним, Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем, возникших в ресторане в Солт-Лейк-Сити в предыдущий вторник вечером. На данный момент «Уорриорз» занимают 12-е место в Западной конференции, имея 19 побед при 22 поражениях.

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