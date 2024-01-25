«Это просто безумие». Реддик отреагировал на увольнение Гриффина из «Милуоки»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик дал комментарий по поводу увольнения Эдриана Гриффина с поста главного тренера «Милуоки Бакс».

«Это просто безумие… Третий самый победный тренер в истории НБА по проценту побед, уволенный в середине сезона… В конце концов, именно поэтому они приглашают Дока Риверса», — сказал Редик в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 44 матчей регулярного чемпионата. У команды 31 победа при 13 поражениях.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.