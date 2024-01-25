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Гилберт Аренас: Док Риверс не умеет приспосабливаться

Гилберт Аренас: Док Риверс не умеет приспосабливаться
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение по поводу новоиспечённого тренера «Милуоки Бакс» Дока Риверса.

«Он не умеет приспосабливаться. Если вы будете бить его, уходя влево, он не сможет к этому приспособиться. Так что его можно обыграть одним и тем же приёмом, и он не сможет с этим ничего поделать. Я понял, что с ним что-то не так, когда шла серия «Клипперс» — «Хьюстон», они вели 3-1. Но потом у соперника появилась установка играть больше против Деандре Джордана, и Риверс так и не сумел ничего предпринять, чтобы остановить это хотя бы в одном из матчей», — приводит слова Риверса Fadeaway World.

Предыдущей командой 62-летнего Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он возглавлял с октября 2020 года. Тренер покинул клуб в мае 2023 года после поражения в седьмом матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс».

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