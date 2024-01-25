Генменеджер «Милуоки» объяснил решение уволить Гриффина

Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст ответил на вопросы журналистов о решении организации уволить главного тренера Эдриана Гриффина.

«Дело не в комментариях игроков, не в том, что было сказано или не сказано. Это моя работа, это работа организации на самом верху — каждый день оценивать все сферы деятельности организации и думать, получаем ли мы от этой группы максимум того, что можем, или нет. Мы чувствуем, что можем лучше использовать талант этой группы, если внесём изменения. Вот почему мы это сделали», — приводит слова Хорста CBS Sports.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.