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Генменеджер «Милуоки» объяснил решение уволить Гриффина

Генменеджер «Милуоки» объяснил решение уволить Гриффина
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Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст ответил на вопросы журналистов о решении организации уволить главного тренера Эдриана Гриффина.

«Дело не в комментариях игроков, не в том, что было сказано или не сказано. Это моя работа, это работа организации на самом верху — каждый день оценивать все сферы деятельности организации и думать, получаем ли мы от этой группы максимум того, что можем, или нет. Мы чувствуем, что можем лучше использовать талант этой группы, если внесём изменения. Вот почему мы это сделали», — приводит слова Хорста CBS Sports.

Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

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