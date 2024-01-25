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Гарнетт объяснил, в чём уникальность Вембаньямы

Гарнетт объяснил, в чём уникальность Вембаньямы
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, почему он считает новичка лиги Виктора Вембаньяму уникальным игроком.

«Когда ты приходишь и начинаешь делать то, чего никто из нас и всего братства не видел, тогда ты начинаешь накладывать свой отпечаток на лигу», — сказал Гарнетт во время недавнего эпизода программы All the Smoke Productions.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма принял участие в 36 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 19,9 очка, совершая 10,1 подбора и отдавая 2,9 результативной передачи.

В данный момент «Сан-Антонио Спёрс» находится на последней, 15-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда одержала восемь побед и потерпела 34 поражения после 42 проведённых матчей. Регулярный чемпионат прошлого сезона они завершили на той же самой позиции.

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