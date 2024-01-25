Пэт Райли рассказал о тренировке, когда один из игроков послал его к чёрту

Президент «Майами Хит» Пэт Райли, некогда возглавлявший команду в качестве главного тренера, рассказал об инциденте с Алонзо Моурнингом, который выступал за команду в период с 1995 по 2002 год.

«Я помню, как однажды на тренировке я очень сильно надавил на него. Хотя он был лучшим. Он не нуждался в том, чтобы я дополнительно как-то его мотивировал. Я набросился на него, потому что хотел мотивировать его и других ребят. А он послал меня к чёрту. В этот момент всё затихает. Я посмотрел на него, он на меня. А потом он сказал: «Мне уйти?» Я ответил: «Куда? Он: «Мне уйти с тренировочной площадки?» Я: «Ты прав, уходи отсюда», — приводит слова Райли Heat Nation.

Ранее Райли поразмышлял о наследии тяжёлого форварда Юдониса Хаслема, который в прошлом году завершил профессиональную карьеру и занял должность вице-президента по развитию баскетбола в клубе.