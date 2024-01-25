Адетокунбо рассказал, причастен ли он к увольнению Гриффина

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, причастен ли он к увольнению главного тренера команды Эдриана Гриффина.

«В конце концов, я доверяю решению владельцев, я доверяю фронт-офису. в прошлом они никогда не поступали со мной плохо. Они всегда создавали отличную атмосферу, отличную культуру, культуру побед, и всегда делали всё, что было лучше для команды и для того, чтобы мы могли побеждать. Мы просто должны сделать то же самое здесь. Мы должны верить, что это лучшее решение для меня и ребят. Мы должны принять его. Это доверие.

Временами создаётся впечатление, что решения принимают игроки, будто этого парня обменяли, потому что так захотел какой-то важный игрок, но… нет. У меня есть работа. Моя работа — быть лучшей версией, которой я могу быть, и пытаться привести эту команду к победе в играх. За это мне и платят. Мне платят не за то, чтобы я менял жизнь людей и заставлял их чувствовать себя некомфортно. Мне платят за защиту, блокировку бросков, и я стараюсь придерживаться этого как можно чаще. Мне не нравится этот аспект. Есть люди, которым платят большие деньги за принятие таких решений, и эти решения трудны. Я должен уважать Джона, потому что это тяжело. Это нелегко. Но лично я не хочу быть вовлечённым в это. Мне это не нравится», — приводит слова Адетокунбо CBS Sports.