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Названа сумма контракта Дока Риверса с «Милуоки Бакс»

Названа сумма контракта Дока Риверса с «Милуоки Бакс»
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Американский тренер Док Риверс подпишет контракт с «Милуоки Бакс» до окончания сезона-2026/2027. Тренер за время своего пребывания в стане «оленей» заработает порядка $ 40 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Предыдущей командой 62-летнего Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он возглавлял с октября 2020 года. Тренер покинул клуб в мае 2023 года после поражения в седьмом матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс».

Ранее Риверс в течение семи лет тренировал «Лос-Анджелес Клипперс», девять лет работал с «Бостон Селтикс» и четыре года — с «Орландо Мэджик». «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции, выиграв 30 матчей регулярного чемпионата из 43. В двух последних встречах «Бакс» одержали победы.

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Источник: Док Риверс договорился с «Милуоки» и возглавит команду
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