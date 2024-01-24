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Источник: Док Риверс договорился с «Милуоки» и возглавит команду

Источник: Док Риверс договорился с «Милуоки» и возглавит команду
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Американский специалист Док Риверс будет назначен на пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс». Об этом сообщил известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Док Риверс завершает работу над подписанием контракта и станет следующим тренером «Милуоки Бакс», сообщают источники ESPN. «Бакс» получают тренера, которого они считали приоритетным вариантом последние 24 часа», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Предыдущей командой 62-летнего Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он возглавлял с октября 2020 года. Тренер покинул клуб в мае 2023 года после поражения в седьмом матче серии плей-офф с «Бостон Селтикс».

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